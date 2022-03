Saharastof komt eraan: 'Was je auto nog maar even niet'

Wie van plan is om zijn of haar auto te gaan wassen, wacht daar beter even mee. Er is Saharastof op komst, waarschuwt Raymond Klaassen van Weerplaza.

Dat dat Saharastof onze kant op komt, is het gevolg van een actieve depressie bij Spanje en het noordwesten van Afrika. "Die zorgt ervoor dat er flink wat wind boven de Sahara komt te staan", vertelt Raymond. "Dit doet het stof opdwarrelen tot grote hoogtes. Vervolgens kan die met de zuidelijke storing waarmee we te maken hebben hier naartoe komen."

Volgens de weerman van Weerplaza gaan we hiermee dinsdag, maar met name woensdag en donderdag te maken krijgen. Hij spreekt van 'behoorlijk wat stof' in de atmosfeer. "De zon zal daardoor enigszins gehinderd worden. Hoe erg, is afhankelijk van de concentratie Saharastof. Als er een vrij hoge concentratie stof in de lucht is, gaat de lucht er wat asgrauw uitzien. Een beetje gelig. Het lijkt dan alsof we te maken hebben met dikke wolkensluiers."

"Als het dan gaat regenen, komt dat stof naar beneden toe en zie je auto's heel vies worden en de tuinmeubels onder de spikkeltjes zitten. Nou verwachten we niet al te veel neerslag komende week, maar dinsdag zou wat regen kunnen vallen in Brabant. Als de concentratie Saharastof dan al hoog genoeg is, zou je daarvan iets kunnen merken. Ik adviseer mensen die van plan zijn hun auto te gaan wassen dit dan ook uit te stellen tot na dinsdag. Dan zal het weer een aantal dagen droog zijn en is de kans dat er Saharastof naar beneden komt een stuk kleiner."