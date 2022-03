Opzettelijke aanrijding na verkeersruzie op de A27

Politiemensen hebben vrijdagmiddag een 34-jarige man uit Breda aangehouden na een verkeersruzie op de afrit van de A27 bij Oosterhout-Zuid. Hij zou met een voertuig iemand opzettelijk hebben aangereden. Het slachtoffer liep een kneuzing op.

De politie kreeg rond drie uur een melding. Meerdere mensen zouden ruzie met elkaar hebben waarna een van de personen met een voertuig tegen iemand aan zou zijn gereden.

De dader zou daarna zijn weggereden. De bestuurder kon korte tijd later in Oosterhout worden aangehouden. De Bredanaar is meegenomen naar politiebureau en verhoord door politiemensen. De politie meldt niet wat voor voertuig de verdachte bestuurde.