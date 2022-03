Pieter maakte een app voor vluchtelingen, maar niet alleen voor Oekraïners

Pieter Rambags uit Goirle heeft heel veel ellende meegekregen. Hij hoorde hartverscheurende verhalen uit Syrië en Eritrea, maar nu ook uit Oekraïne. "Daar wilde ik iets mee doen. Dus heb ik mijn eigen app ontwikkeld, om vluchtelingen te kunnen redden."

Hoewel hij de app bedacht had om vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten te helpen, komt het nu vooral in de belangstelling te staan door de oorlog in Oekraïne. "Ik was er al ver van tevoren mee bezig. Het stomme is dat zoiets moet gebeuren, om te laten blijken dat deze app echt nodig is", legt Rambags uit.

Van huis uit is hij namelijk IT'er, die al jarenlang de wereld over reist. "Ik ben nu al zeven jaar actief voor vluchtelingen en in Goirle heb ik vluchtelingenwerk opgezet. Daar heb ik veel verhalen gehoord. Van verkrachtingen, onderdrukking en mensensmokkel. Concentratiekampen in Libië en andere mensonterende verhalen. Die verhalen hebben me nooit meer losgelaten."

Desondanks is Rambags zijn vertrouwen in de mens nooit verloren. Hij is ervan overtuigd dat de meeste mensen deugen en wil anderen helpen om een stap in de goede richting te zetten. "Ik hoor vaak om me heen dat iemand wel iets bij wil dragen, maar niet goed weet hoe. En dat is waar mijn werk in beeld komt." Met zijn databedrijf maakte hij een app, RefugeeFriend. "Daarmee wil ik de goede mensen aan het werk zetten. Ons hart laten spreken."

In de app kun je je opgeven als helper of iemand die hulp zoekt. Een helper kan bijvoorbeeld aangeven welke faciliteiten hij in huis heeft, om een vluchteling te helpen. Dat kan zijn een overnachting of transport, maar ook sanitair, medische hulp of voedsel. Via WhatsApp komen de helper en hulpzoekende met elkaar in contact.

Het idee komt door de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling. "We waren amper live, of ik kreeg al een bericht van een Oekraïense vrouw. Dat is heel bijzonder. Er wordt nu al veel gebruik van gemaakt, met zo'n 101 pinnetjes op de kaart."