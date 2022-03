RKC en Heerenveen spelen gelijk in slaapverwekkend duel

RKC'er Richard van der Venne (links) in duel met Heerenveen-verdediger Sven van Beek (foto: ANP).

RKC en SC Heerenveen hadden net zo goed thuis kunnen blijven want gevoetbald werd er amper zaterdagavond, tijdens hun onderling treffen in Waalwijk. Zelden was een voetbalwedstrijd zo saai. Het duel eindigde dan ook in een bloedeloos gelijkspel.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Zowel RKC als SC Heerenveen zag de onderste ploegen de laatste weken dichterbij komen. Beide teams staan nog altijd op een veilige plek, maar de druk stond er aardig op zaterdagavond. Dat kwam het niveau van de wedstrijd niet ten goede. De ontmoeting was saai en de kansen waren schaars. Als er al kansen genoteerd konden worden waren ze voor de bezoekers. Antony Musaba miste in de eerste helft oog in oog met doelman Etienne Vaessen. Na rust waren de Friezen dichtbij een treffer via Nick Bakker. Hij raakte de lat uit een corner. Angstig

Verder gebeurde er eigenlijk niks in Waalwijk. Alle aanvallen waren heel voorspelbaar en makkelijk te verdedigen. Geen van beide ploegen durfde ook echte risico’s te nemen in de wetenschap dat bij een nederlaag de zorgen zouden toenemen. Niet dat een gelijkspel RKC of Heerenveen zou helpen, maar daarmee zou de schade beperkt blijven. Heerenveen won niet meer in de laatste negen wedstrijden. RKC gaf in de laatste drie duels de punten weg in de slotfase.

Zorgen nemen toe

Met een punt bleef de schade beperkt, maar blijft het kijken naar onderen voor RKC. De spelers en staf zijn overtuigd van het feit dat de Waalwijkers zich gaan handhaven, maar inmiddels staat de club op basis van verliespunten onder de streep. Als Willem II zondag wint bij Fortuna Sittard en Sparta de 1-0 voorsprong bij Vitesse nog zes minuten weet te verdedigen (de wedstrijd werd vorige week gestaakt), staat RKC op een zestiende plek. Die klassering betekent nacompetitie aan het einde van het seizoen. Zover is het natuurlijk nog lang niet, maar de zorgen nemen toe met nog acht wedstrijden te gaan. Doelpuntloos

Over de wedstrijd viel verder niet veel te vertellen, al kopte RKC'er Juriën Gaari in de blessuretijd nog op de lat. Er waren duizend activiteiten te bedenken die leuker waren dan het kijken van RKC - Heerenveen. Deze editie zal de geschiedenisboeken niet halen. Gescoord werd er ook niet. Na 90 minuten stond er nog altijd een 0-0 op het scorebord. Volgende week wacht voor RKC een bezoek aan Vitesse. Daar moet de weg naar boven weer worden ingezet.