112-nieuws: automobilist gewond na crash • brand in container Roosendaal

06.57

Een automobilist is zondagochtend rond kwart over zes gewond geraakt op de A27 bij Raamsdonksveer. Hij raakte bij knooppunt Hooipolder een zogenoemde RIMOB, een rimpelbuisobstakelbeveiliger. De automobilist is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De afrit van de A27 en een rijstrook werden na het ongeluk afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer dat vanaf Hooipolder richting Waalwijk wil, wordt via Nijmegen en Den Bosch geleid over de A15, de A2 en de A59. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.