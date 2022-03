112-nieuws: automobilist ramt boom in Etten-Leur • container uitgebrand

02.52

Aan de Molenstraat in Roosendaal stond zaterdagnacht een container in lichterlaaie. De brand werd rond kwart over twee gemeld bij de brandweer. Toen die aankwam stond de container, die gevuld was met bouwafval, al volledig in brand. De brandweer heeft het vuur geblust. "De brand was snel onder controle, maar de brandweer is nog enige tijd bezig geweest met nablussen", laat een 112-correspondent weten. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.