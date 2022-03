Coronanieuws: 6851 nieuwe besmettingen in Brabant

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het belangrijkste nieuws over het coronavirus en de coronacrisis. In Brabant en daarbuiten.

De hoofdpunten: Opnieuw meer patiënten met corona in ziekenhuizen.

China meldt 3393 besmettingen, hoogste aantal in twee jaar.

Landelijk minder positieve tests in Nederland. 15.50 - Coffeeshop in TIlburg beschoten

Coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg is in de nacht van woensdag op donderdag beschoten. De politie heeft dit zondag bekendgemaakt. Bij de schietpartij raakte niemand gewond.

15.11 - 6851 nieuwe besmettingen in Brabant

Er zijn in de afgelopen 24 uur 6851 nieuwe besmettingen geconstateerd in Brabant. Dat zijn er opnieuw een stuk minder dan een dag eerder: toen ging het om 10.051 positieve tests.

14.28 Opnieuw meer patiënten met corona in ziekenhuizen Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is de afgelopen 24 uur verder opgelopen. Zondag liggen er in totaal 1774 mensen met een coronabesmetting in een Nederlands ziekenhuis, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 92 meer dan een dag eerder. Eind vorig jaar lagen er voor het laatst zoveel mensen met corona in het ziekenhuis. Op 31 december ging het om 1766 patiënten, een dag eerder waren dat er 1857. Op de intensive cares liggen zondag 152 coronapatiënten, twee minder dan zaterdag. Op de verpleegafdelingen worden 1622 patiënten met corona verzorgd, 94 meer dan een dag eerder. Op de ic's werden twaalf nieuwe coronapatiënten opgenomen, op de verpleegafdelingen 199. Een dag eerder waren dit er nog respectievelijk 9 en 257.

03.54 China meldt 3393 besmettingen, hoogste aantal in twee jaar In China zijn zondag 3393 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, het hoogste aantal sinds februari 2020, toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen. Tot enkele dagen geleden meldde China nog hooguit honderden besmettingen per dag. De huidige uitbraak heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere noordoostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen. Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten. In meer dan tien regio's verspreidt het virus zich momenteel snel.