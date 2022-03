Coronanieuws: China meldt 3393 besmettingen, hoogste aantal in twee jaar

03.54

In China zijn zondag 3393 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd, het hoogste aantal sinds februari 2020, toen het land voor het laatst kampte met een grote golf aan besmettingen. Tot enkele dagen geleden meldde China nog hooguit honderden besmettingen per dag. De huidige uitbraak heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere noordoostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen. Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten. In meer dan tien regio's verspreidt het virus zich momenteel snel.