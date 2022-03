Willem II krijgt ook zonder Fred Grim nieuwe dreun in degradatiestrijd

Willem II heeft ook zonder trainer Fred Grim niet kunnen winnen in de Eredivisie. Onder leiding van Denny Landzaat ging de Tilburgse ploeg met 1-0 onderuit op bezoek bij concurrent Fortuna Sittard.

In de week in aanloop naar de degradatiekraker ging het in Tilburg natuurlijk vooral over het ontslag van Fred Grim en het op non-actief stellen van technisch directeur Joris Mathijsen. Maar bij ieder gesprek, verhaal of interview werd ook de wedstrijd tegen Fortuna Sittard genoemd. Een cruciale wedstrijd in de strijd tegen degradatie.

Moeten

Voor beide clubs was de opdracht heel simpel: er moest gewonnen worden. Landzaat moest noodgedwongen wel wat sleutelen aan de basisploeg, waar Driess Saddiki ontbrak door een schorsing. Centrale verdediger Freek Heerkens schoof door naar het middenveld, terwijl linksback Derrick Köhn centraal achterin ging spelen.

Kort voor het begin van de tweede helft liep Heerkens even naar het uitvak, waar hij met gebalde vuisten en zwaaiende bewegingen de fans nog eens op scherp probeerde te zetten. De belangen waren duidelijk. Vaak zie je dat zoiets van invloed is op het spel, dat dan angstig en afwachtend is. In dit geval gingen beide clubs in de eerste helft al nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. Dat het bij rust 0-0 was kon je bijna een wonder noemen.

Aan de kant van Fortuna Sittard kreeg Zian Flemming in het eerste halfuur een paar hele goede kansen. Twee vrije trappen vanaf de rand van het strafschopgebied leverden voor Willem II echter geen gevaar op, oog in oog met doelman Timon Wellenreuther schoot hij in korte tijd in zeer kansrijke positie naast. Na de eerste dertig minuten werd Willem II in korte tijd ineens een paar keer gevaarlijk. Elton Kabangu, Ché Nunnely en Jizz Hornkamp zagen hun inzetten echter eindigen op de handen van Yanick van Osch of op inglijdende Fortuna-spelers.

Weinig kansen

Na rust leek het alsof er bij beide ploegen ineens het besef was dat er veel op het spel stond. En juist op dat moment sloeg Fortuna Sittard hard toe. Lisandro Semedo kreeg de bal aan de rechterkant van het veld. Hij kreeg van Willem II de tijd om een voorzet te geven. Dat hadden ze beter niet kunnen doen, want Flemming wist zijn hoofd tegen de bal te zetten en de bal achter Wellenreuther te knikken: 1-0.

Willem II moest op jacht naar de gelijkmaker, maar die kwam er niet. De grootste kans was er voor Hornkamp, maar hij had veel tijd nodig en zag zijn schot gekraakt worden. Een echt slotoffensief kwam er ook niet. Aan de andere kant was Fortuna nog wel een paar keer dicht bij een treffer. Dimitrios Siovas schoot van dichtbij hoog over de goal, terwijl Mats Seuntjens tien minuten voor tijd de paal raakte. Scoren deed de thuisploeg ook niet meer, maar dat hoefde ook niet voor de Limburgse ploeg. Het won met 1-0, waardoor Willem II nog dieper in de problemen zit.

Na 26 wedstrijden staat de teller nog altijd op 22 punten, slechts twee meer dan Sparta Rotterdam en PEC Zwolle. De Rotterdammers hebben echter twee wedstrijden minder gespeeld, terwijl hekkensluiter PEC ook nog een wedstrijd in te halen heeft.

Programma

Voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard werd gezegd dat er gewonnen moest worden. Omdat het tegen een concurrent was en omdat de punten hard nodig zijn. Maar ook omdat Willem II een heel zwaar programma heeft in de laatste acht wedstrijden. Volgende week zondag speelt het thuis tegen AZ, om na de interlandbreak op bezoek te gaan bij Feyenoord.