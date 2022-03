Het is lente en het is zondag dus we gaan wandelen: 'Beter wordt het niet'

De hond uitlaten in Het Bossche Broek (foto: Lola Zopfi). Wandelaar in Het Bossche Broek (foto: Lola Zopfie). Foto: Lola Zopfi. Het Bossche Broek (foto: Lola Zopfi). Volgende Vorige 1/4 De hond uitlaten in Het Bossche Broek (foto: Lola Zopfi).

De zon schijnt en je moet wat, dus trekken de mensen zondag massaal naar natuurgebied Het Bossche Broek in Den Bosch om te wandelen, fietsen of voor andere buitenactiviteiten. "Beter dan dit wordt het niet, toch?"

Ron Vorstermans Geschreven door

In Het Bossche Broek loopt het storm zondag. Dat terwijl het échte mooie weer nog beginnen moet. Volgende week belooft het rond de twintig graden warm te worden. Vandaag is dat 'maar' 18 graden.

Foto: Lola Zopfi.

Wandelaars houdt dat vooralsnog niet tegen, zo blijkt. Bij de ingang van het gebied staan talloze fietsen geparkeerd. Het is gezellig druk in het natuurgebied, maar omdat het gebied zo groot is, zijn alle bezoekers verspreid.

"Het is hier prachtig."

Allicht komen er niet alleen wandelaars op het natuurgebied af. Op de bospaden komen mensen voorbij op skates, op de step of op de fiets. Sowieso is de mix van mensen divers zondag, want lang niet alle bezoekers komen uit Brabant. Een van hen vertelt aan Omroep Brabant dat ze helemaal vanuit 'ver boven de rivieren' naar Den Bosch is gekomen.

Foto: Lola Zopfi.

"Het is hier prachtig", vertelt ze, omringd door haar vriendinnen. "We komen hier niet vandaan, maar vandaag gaan we hier wandelen. Dat kan prima in deze geweldige omstandigheden." Een stel uit Amsterdam dacht precies hetzelfde. “We gingen een salontafel ophalen in Vught. Die hebben we via Marktplaats gekocht. Toen dachten we: het is zo’n lekker weer, laten we hier een stukje wandelen.”

"Het is er heerlijk weer voor."

Maar ook Bosschenaren zelf zoeken hun heil in het natuurgebied zondag. "Ik woon midden in het centrum en wilde even de rust opzoeken. Ik heb niet zoveel tijd maar ik loop even een rondje om de plas heen.”

Het Bossche Broek (foto: Lola Zopfi).