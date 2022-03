Oude spoordijk wordt afgegraven, protestwandeling als laatste strohalm

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Red de Spoordijk, 'Burgers, sta op tegen deze plannen'

'Red de Spoordijk' is het motto van de protestwandeling over het fietspad van de Halve Zolenlijn tussen Drunen en Waalwijk. Er zijn plannen om de oude spoordijk, die nu een fietspad is, voor een groot deel af te graven. En daarmee gaan ook 532 bomen verdwijnen. "Veel natuur zal worden vernield", zegt Anton van Tuijl van de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen.

Rob Bartol Geschreven door

Zestig mensen liepen er zondag mee. "Dat lijkt bescheiden, maar we zijn dik tevreden over de opkomst. We hebben de mensen kunnen uitleggen wat hier allemaal gaat veranderen als de plannen doorgaan. Er deden gelukkig ook diverse politieke partijen mee en dat is belangrijk, want zij zijn de enigen die een al genomen besluit nog kunnen terugdraaien", zegt Van Tuijl.

"Blijft over om de plaatselijke politiek opnieuw te mobiliseren."

Het plan is om honderden meters historische spoordijk tussen Waalwijk en Drunen af te graven en te vervangen door een open kale betonnen brug. "Dat allemaal om een snelfietsroute te realiseren tussen Den Bosch en Waalwijk." "De eerste plannen dateren al uit 2009," vertelt Van Tuijl, maar zeker de laatste twee jaar, toen die plannen heel concreet werden, hebben we alles aangegrepen om te protesteren. Zonder resultaat helaas, want ook de Raad van State heeft inmiddels alle bezwaren afgewezen. Blijft over om de plaatselijke politiek opnieuw te mobiliseren."

"O, dat wist ik allemaal niet, hoor je dan als reactie."

"In Waalwijk en Heusden zijn er inmiddels ook politieke partijen die het met ons eens zijn om de spoordijk gewoon te laten liggen. Daar is onze hoop nu op gevestigd zeker met de naderende gemeenteraadsverkiezingen", vertelt de bevlogen Van Tuijl, die de totale bouwkosten van het project schat op 5 tot 6 miljoen euro. "Veel mensen beseffen niet dat er in de buurt van Drunen ook een nieuwe op- en afrit van de A59 komen inclusief een rotonde." De Halve Zolenlijn was tot 1972 in gebruik als spoorlijn tussen Den Bosch en Lage Zwaluwe. "Daarna is het nog even gebruikt als goederenspoorlijn, maar door de concurrentie van het vrachtverkeer, was dat vrij snel voorbij."

"Sommige stukken spoordijk zijn al een eeuw oud, dat mag je 'zomaar' niet afgraven."