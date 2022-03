PSV wint lastige uitwedstrijd in Utrecht dankzij doelpunt Zahavi

PSV heeft de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht winnend afgesloten. Eén doelpunt van Eran Zahavi maakte zondagmiddag het verschil. Door de overwinning komen de Eindhovenaren weer op twee punten van Ajax.

Op het moment dat FC Utrecht goed in de wedstrijd kwam en dichtbij een voorsprong was, scoorde PSV. Het was de 53e minuut toen Eran Zahavi een voorzet binnentikte en voor opluchting bij de bezoekers zorgde.

De altijd lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht ging ook dit jaar bijna traditiegetrouw moeizaam. Voetballend was het niet geweldig, al had PSV wel de controle. De thuisploeg had personele problemen vanwege coronagevallen, blessures en schorsingen. Maar gesteund door het thuispubliek bleef ze strijdend overeind.

Doelmannen blinken uit

Het meeste gevaar kwam uit de corners. PSV kreeg in de eerste helft zeven hoekschoppen. Alle zeven leidden ze tot het nodige gevaar voor het Utrechtse doel. Armando Obispo was het meest dichtbij de openingstreffer. Zijn kopbal werd heel goed gepakt door goalie Fabian De Keijzer.

Aan de andere kant was zijn collegadoelman ook belangrijk. Want vlak voor de openingstreffer van Zahavi redde Joël Drommel heel knap op een kopbal van Mike van der Hoorn. De vaak verguisde keeper speelde zondagmiddag een goede wedstrijd.

Lastige uitwedstrijd overleefd

De goal van Zahavi betekende opluchting, maar bevrijdend was die niet. De marge was maar één doelpunt en FC Utrecht ging meer risico’s nemen. De thuisploeg ging vaker de lange bal spelen. Echt grote kansen kreeg ze niet, maar billenknijpen was het soms wel voor PSV.

Uiteindelijk wist PSV de wedstrijd op tijd dood te maken en bleef een echt Utrechts slotoffensief uit. De bezoekers nemen de drie punten mee uit de Domstad en komen dankzij de overwinning weer op twee punten van Ajax.

Acht finales

De uitwedstrijd tegen FC Utrecht was op voorhand een van de mogelijke struikelblokken voor PSV dit seizoen. Ajax won eerder dit weekend van SC Cambuur. Na de uitwedstrijd tegen FC Utrecht wachten nog bezoekjes aan Feyenoord en FC Twente, de rest van het programma is normaal gesproken geen probleem, al blijft voetbal onvoorspelbaar.

Een kampioenschap is nog altijd mogelijk en zeker niet ondenkbaar. Ajax zit in een moeilijke fase en overtuigt niet zoals eerder dit seizoen. De PSV-trein dendert, cijfermatig, in competitieverband verder. Er werd in de Eredivisie voor de vijfde keer op rij gewonnen.

Volgende week wacht eerst de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Daarna op zondag het thuisduel met Fortuna Sittard. Op die dag speelt Ajax de klassieker tegen Feyenoord.