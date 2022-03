Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Sjoerd en Oleg rijden met een bus vol hulpgoederen richting Oekraïne

In een loods in Vught staan tientallen dozen op elkaar gestapeld. Alles is verzameld om de mensen in Oekraïne te helpen. De vrienden Oleg Babych en Bosschenaar Sjoerd Meijers zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen. Dan vertrekken ze, met een bus vol, richting de grens van Slowakije en Oekraïne.

Lola Zopfi Geschreven door

Tientallen vrijwilligers staan samen met Oleg en Sjoerd zondagmiddag in de loods nog de laatste spullen te sorteren. Dozen vol met eten, kleren, medicijnen: alles staat netjes bij elkaar. Oleg en Sjoerd lopen ondertussen druk heen en weer. "Laten we eerste de kleine rugzakken inladen", stelt Sjoerd voor. Samen tillen ze de spullen één voor één in de bus van Oleg. Hij is dankbaar dat er zo veel wordt gedaan. "Mijn vrienden zijn nog in Oekraïne. Ik ben blij dat we kunnen helpen zo. Het is heel belangrijk dat ze goede spullen krijgen."

"We weten niet precies hoelang we erover gaan doen, maar ik zie het wel. Ik wil graag iets doen om te helpen."