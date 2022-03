Rollebollende Boer Zoekt Vrouw-kandidaten trekken alles uit de kast

Een glunderende Hans met zijn drie logeervrouwen (en Yvon)

Er werd zondagavond geschoten, gevaren, getekend, gedanst, gerollebold en getimmerd tijdens de dagdate van Boer Zoekt Vrouw. Alles deden de kandidaten om indruk te maken op de boeren Hans, Rob, Evert, Jouke en boerin Janine. Dat lukte de een beter dan de ander. Ook Steffi zag de favorieten van mijlenver aankomen.

In voorgaande seizoenen zaten de boeren nog wel eens met hun handen in het haar, zó moeilijk vonden ze het om na de dagdate te bepalen welke drie kandidaten mochten komen logeren. Maar in dit twaalfde seizoen leek het voor iedereen appeltje-eitje en klip en klaar. ‘Dinie!’, klonk het luid en duidelijk toen Hans de naam van zijn eerste logé noemde. Geen spoortje twijfel. De dansende paardenboer uit Strijbeek had het reuze naar zijn zin met zijn vijf vrouwen, maar je zag al wel van wie hij het wat warmer kreeg en bij wie hij de zorgzaamheid voelde die voor hem zo belangrijk is. Steffi: “Dinie was duidelijk inderdaad, een topfavoriet, maar van de spontane Annette gaat hij ook echt glunderen, ze maakt hem aan het lachen, dus wie weet. Of het wat zou kunnen worden met de ietwat stugge, terughoudende Margriet is lastig te zeggen.”

Zou de Gelderse Rob bewust de naam van de lange, blonde, recht voor z’n raap Wendy niet als eerste hebben genoemd tijdens het keuzemoment? Het is zo duidelijk als wat dat hij als een blok voor haar valt. Tijdens het karikatuur tekenen en bellen blazen ‘jumpte’ hij nog net niet op haar. Steffi vindt het lastig: “Ik kan hem gewoon niet peilen. Hij zegt dat hij alles op gevoel doet maar maakt er ondertussen een complete studie van, weegt alles af. Het is gewoon geen Brabander, dat zal het zijn, haha. Wendy doet hem echt iets, dat zie je, maar de andere twee, Sonja en Sylvia zijn ook leuk én zeer gecharmeerd van hem. Dat kan nog wel eens een spectaculaire logeerweek gaan worden als ze 24 uur per week op elkaars lip zitten.” De Friese Jouke ging er helemaal voor, al moest hij daarvoor rollebollend met zijn vijf vrouwen over de mat. Het openlijke geflirt van Marion, het uit de tent lokken van de Brabantse Karlijn en Lotte die haar zorgzame kant liet zien, zette zoden aan de dijk: ze mogen komen logeren. Voor Steffi is Jouke de verrassing van de week. “Hij was echt heel serieus en geïnteresseerd in de vrouwen. Heel anders dan vorige week. Supergaaf om te zien hoe hij helemaal meeging in dat acrobatiek-gedoe. Ik denk dat Marion veel kans maakt, ze gaat er helemaal voor.”

Maar er was nog een verrassing. Ook de verlegen, introverte Drentse boer Evert liet zich tijdens het bloemschikken en pijl en boog schieten van een andere kant zien. Dat zijn tegenpool Maud mag komen logeren, verbaast Steffi niet: “Hij vindt haar juist interessant omdat ze totaal anders is, ze heeft dat brutale dat hij misschien wel zou willen hebben. Ze is ook heel anders dan de twee andere logeervrouwen, de rustige Nans en Cora. Dus dat wordt een spannende week, goed voor het entertainment, haha.”