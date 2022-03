Man hangt uit rijdende auto en krijgt klappen, filmpje leidt tot onderzoek

In een video op Dumpert is te zien hoe een man klem zit tussen een autoraam en wordt meegesleept. De politie Roosendaal is bekend met de video en er wordt onderzoek naar gedaan. Tijdens de video krijgt de man klappen in het gezicht van iemand die in de auto zit.

De man hangt met zijn armen in de auto, hij zit klem tussen het raam en het dak aan de kant van de bijrijder. Het is niet duidelijk te zien hoe hard de auto rijdt, maar duidelijk is wel dat dit niet stapvoets is. De bijrijder wordt door andere mensen in de auto aangemoedigd om de man te slaan. Ook wordt er door de mensen in de auto hard gelachen.

Na een halve minuut wordt de man met vuisten in zijn gezicht geslagen. Na vijftig seconden laat de bijrijder hem los en valt de man. De video stopt dan. In een tekst in de video staat 'Roosendaal, Netherlands'. De politie in Roosendaal is bekend met de video, ze doet onderzoek.

Hieronder kan je de beelden zien, ze kunnen als schokkend worden ervaren: