Code zwart in jeugdzorg, zegt jeugdbeschermer Jan: 'Het is onverantwoord'

Lange wachtlijsten en het gebrek aan personeel zorgen ervoor dat kinderen voor wie het thuis niet veilig is, toch nergens anders heen kunnen. Jeugdbeschermer Jan Lelivelt (42) staakt daarom dinsdag 24 uur. Hij protesteert tegen de nieuwste bezuiniging op de jeugdzorg van een half miljard euro. De Brabander doet het voor zijn pupillen die de dupe zijn van de steeds nijpendere situaties.

Jan is jeugdbeschermer en jeugdreclasseerder bij Jeugdbescherming Brabant (JBB), een organisatie die jeugdbeschermingsmaatregelen uitvoert die door de rechter zijn opgelegd. Hij zoekt als een soort regisseur hulp voor kinderen die thuis onveilig zijn. Dat gaat steeds moeizamer. Vorig jaar stelde JBB een instroomstop in omdat het werk ze over de schoenen liep.

Inmiddels worden de kinderen weer geholpen, maar vaak wel te laat. Jan: ”Het komt nog steeds voor dat de rechter beslist dat een kind uit huis geplaatst moet worden maar dat ik gewoon geen plaats voor ze kan vinden. Je leert er wel mee omgaan in de loop der jaren maar het frustreert enorm. Als je een heel erg beschadigd meisje moet terugplaatsen naar huis, waar ze juist weg moest is dat soms eigenlijk echt onverantwoord.”

Vechtscheidingen maken het werk moeilijker

Plan van het nieuwe kabinet is om structureel een half miljard euro te bezuinigen op de jeugdzorg. Dat komt bovenop de bezuinigingen van 1 miljard die er al lagen. Het komt ook bovenop het gigantische personeelstekort dat er al is en de lange wachttijden voor hulp. Volgens Jan Lelivelt zal het ook de kwaliteit van de zorg geen goed doen: “Het werk is minder aantrekkelijk geworden de afgelopen jaren. De problematiek is heftiger geworden. Er moet aan de voorkant eerder ingegrepen worden of sneller gehandeld worden.”

Jan ziet ook dat het grote aantal vechtscheidingen het werk in de jeugdbescherming alleen maar moeilijker maakt. “Ouders zitten niet meer op een lijn. Als het kind problemen heeft, worden die door zo’n scheiding alleen maar erger.”

Verscherpt toezicht

De jeugdzorgregio in Brabant staat onder verscherpt toezicht, net als drie andere regio’s in Nederland. Landelijk, en ook bij JBB, is het ziekteverzuim gigantisch hoog: bij JBB 12 procent. Ook is het verloop van personeel groot, zo’n 28 procent. De werkgever van Jan Lelivelt, Jeugdbescherming Brabant kan niet voldoen aan de eis ‘elk kind tijdig een vaste jeugdbeschermer’.

"Om het tij te keren moet de rijksoverheid ervoor zorgen dat elke cent die voor de jeugdzorg bedoeld is ook naar de jeugdzorg gaat", zegt Jan, die ook kaderlid van de FNV is. "Dat is nu nog niet het geval." Ook zou het volgens de jeugdbeschermer helpen als de nieuwe CAO voor de jeugdzorg eindelijk afgesloten zou worden. Om jongeren voor het vak te interesseren moet niet alleen de beloning maar ook de waardering in orde zijn.

Protest op het Malieveld

Genoeg reden voor veel jeugdbeschermers in Brabant om een dag het werk neer te leggen. In zorginstellingen voor jeugd worden zondagdiensten gedraaid. Jan Lelivelt staakt ook de hele dag en gaat dinsdagmiddag naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren: “Ik heb er vooral mezelf mee, want het werk komt er volgende dag gewoon bij, maar het is code zwart in de jeugdzorg. Ik moet het gewoon doen.”