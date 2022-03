Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Een blinde had altijd iemand nodig om te stemmen, met de stemmal niet meer

Herman Evers is slechtziend en daardoor was stemmen voor hem soms een vervelende ervaring. "Dan kwam je op het stembureau, waar eigenlijk niks was geregeld. Ze hadden hooguit een vergrootglas voor je. En als je partner je dan hielp bij het stemmen, dan werd je vermanend toegesproken dat dat niet de bedoeling is." Om stemmen voor blinden en slechtzienden gemakkelijker te maken, kunnen zij in steeds meer gemeenten een stemmal gebruiken, die helpt om op de tast het juiste vakje rood te kleuren. Een van die gemeenten is Breda.

Evers is adviseur bij het kenniscentrum Koninklijke Visio voor blinden en slechtzienden. "Dit helpt enorm bij de bewustwording dat het voor mensen met een beperking gemakkelijker gemaakt moet worden om te kunnen stemmen", zegt hij over de stemmal.

"Je hebt stemrecht, maar ik had altijd iemand nodig."

Wat is een stemmal eigenlijk? Simpel gezegd is het een plaat met gaatjes die heel precies over het stembiljet wordt gelegd.

Met braille en goed voelbare cijfers vinden de stemmers hun kandidaat op de lijst.

Ook kunnen de stemmers via een koptelefoon de kandidatenlijsten horen.

Daarna wordt er met het bekende rode potloodje in het juiste gaatje gestemd. In Breda opende maandag een stembureau voor blinden en slechtzienden in het stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan. Een man met een blindenstok zit te wachten op de taxi. Hij heeft net gestemd: "Ik vind het geweldig. Je hebt stemrecht, maar alle jaren had ik iemand nodig die meeging of moest iemand anders machtigen. En nu kan ik zelf stemmen. Het is een vrij eenvoudig systeem dat zichzelf wijst met duidelijk uitgesproken instructies. Ik vind het een mooi initiatief, met gratis taxivervoer van en naar het stembureau." Inmiddels zijn er 82 gemeenten die de stemmal gebruiken. Evers is blij met de groei van het aantal stembureaus dat speciaal is ingericht blinden en slechtzienden. "Maar eigenlijk moet het nog veel verder gaan, ook voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dan heb je het pas echt over inclusieve stembureaus."

"Elke stem telt."

Erik Goossens is projectleider verkiezingen van de gemeente. "We vinden het belangrijk dat in Breda iedereen meedoet, ook met het stemmen voor de verkiezingen. Afgelopen jaren werd duidelijk dat het stemmen voor mensen met een beperking verbeterd kan worden. Daarom hebben wij als Breda geholpen om te bedenken hoe het beter kan. En die verbeteringen passen wij hier uiteraard toe." De gemeente verspreidde ook een verkiezingskrant in gewone taal om ook laaggeletterden over te halen om te komen stemmen. Hoeveel extra kiezers het toegankelijke stembureau oplevert is vooraf moeilijk te zeggen. Goossens: "Al zou dit maar 1 procent zijn, dan zijn wij al blij. Want elke stem telt." Tot en met woensdagavond negen uur zijn de stembureaus geopend voor de gemeenteraadsverkiezingen.