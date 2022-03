Coronanieuws: 7363 nieuwe besmettingen in Brabant, laatste liveblog

15.18

Het aantal coronagevallen stijgt niet meer in Nederland. In de afgelopen week zijn iets minder besmettingen vastgesteld dan in de week ervoor. Het aantal ziekenhuisopnames stijgt wel. Ook het aantal sterfgevallen is toegenomen, maar dit kan komen door nameldingen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen zeven dagen 429.252 positieve tests.

Dat is zo'n 2 procent minder dan de week ervoor. Ziekenhuizen krijgen het wel steeds drukker. In de afgelopen week belandden 1545 mensen met corona onder de leden in het ziekenhuis. Dat is 14 procent meer dan een week eerder, toen er (na correctie) 1356 ziekenhuisopnames waren. Sommige mensen zijn niet vanwege de coronabesmetting opgenomen, maar met andere klachten. Bij opname bleek toevallig dat ze besmet waren.

Als die mensen niet worden meegeteld waren er 1229 opnames, 21 procent meer dan de week ervoor. Van de 1545 opgenomen mensen belandden 91 op de intensive care, en dat is een fractie hoger dan de week ervoor. Het RIVM registreerde in de afgelopen week 104 sterfgevallen, aanzienlijk meer dan de 56 een week eerder, maar dit zou kunnen komen door verlate meldingen.