Volop zonneschijn in aantocht, maar deze dinsdag wordt nog even doorbijten

Zonliefhebbers treffen het deze week. Er is een aantal fraaie dagen in aantocht. Alleen wordt het deze dinsdag even doorbijten.

Dinsdagochtend was het al overwegend bewolkt en Diana Woei van Weerplaza verwacht later in de ochtend en vooral aan het begin van de middag af en toe een paar spatjes lichte regen of motregen. Met name in de oostelijke delen van Brabant. "Maar daarna komt de zon er weer bij en dan ziet het er 's middags toch aardig uit, met zo nu en dan zonneschijn en temperaturen van 12 of 13 graden. Daarbij staat niet al te veel wind vanuit het zuidoosten."

"Woensdag lijkt het lente."

Woensdag wordt de zachtste dag van deze week, met liefst 18 graden op de thermometer. "Dan lijkt het volop lente", vertelde Diana dinsdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant. "De zon is dan goed aanwezig. Alhoewel, een beetje flets, want we hebben te maken met Saharastof in de hogere delen van de atmosfeer. Wacht dus nog even met het wassen van je auto, tot donderdag." Ook donderdag wordt volgens Diana een prima dag, ondanks dat de temperatuur dan blijft steken op 12 graden. "Die dag begint bewolkt, met mogelijk in de ochtend een paar spatjes regen. Daarmee spoelt het Saharastof weg en daarna wordt het steeds zonniger vanuit het westen."

"Volop zonneschijn vrijdag en in het weekend."