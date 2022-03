Yehor (15) vluchtte uit Kiev en voetbalt nu in Helmond

Een week geleden kwam de 15-jarige Yehor vanuit Oekraïne aan in Nederland. Samen met zijn zus en zijn moeder is hij de oorlog ontvlucht. Bij familie in Helmond probeert hij zijn leven weer op te pakken, zo goed en zo kwaad als dat gaat. En daar hoort zijn grote passie bij: voetbal. Maandagavond mocht hij daarom meetrainen bij SV Brandevoort.

"Go Yehor, go go go!" klinkt het over de velden van SV Brandevoort. Yehor begint te rennen, de bal aan zijn voet. Hij geniet er zichtbaar van dat hij weer kan voetballen. "Ik ben blij om hier te zijn en mee te kunnen spelen," vertelt hij enthousiast. "En het team is heel aardig."

Yehor woont voorlopig bij zijn oom Menno Adema in Helmond. "We kunnen Yehor en zijn moeder en zus rust bieden en veiligheid. Dat voelt goed. Sinds vorige week maandag zijn ze bij ons. Toen ik Yehor de eerste avond vroeg wat hij graag wilde doen zei hij meteen: "Ik wil voetballen!" Toen heb ik hier bij de club gevraagd of dat kon en was het heel snel geregeld. Ik vind het heel leuk om hem hier over het veld te zien rennen. Hij lacht weer, dat is het belangrijkste. Meer kan ik toch niet wensen?"

Yehor is met zijn familie vijf dagen onderweg geweest voor hij in Helmond aankwam. Hij blikt terug: "We zijn eerst naar het treinstation van Kiev gegaan. Van daaruit gingen we naar Lviv. Toen naar Krakau en uiteindelijk kwamen we hier. Het was een lange reis, we waren erg moe."

Yehor moest tijdens zijn vlucht bijna alles achterlaten. Daarom stonden er bij SV Brandevoort twee tassen met kleding voor hem klaar. Yehor: "Ik heb een tas met voetbalspullen gekregen en een tas met gewone kleren en schoenen. Daar ben ik heel blij mee."