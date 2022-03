Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Bouke (17) overnacht met haar vriendinnen bij IKEA dankzij Make-A-Wish

Bij de 17-jarige Bouke uit Haaren werd in juni leukemie vastgesteld en een dag later al draaide de medische molen op topsnelheid. Hoewel ze in theorie helemaal kan herstellen, besloot Make-A-Wish in actie te komen. Deze organisatie vervult wensen van ernstig zieke kinderen en jongeren en Boukes wens was om met haar vriendinnen te overnachten in een IKEA-winkel.

Zomaar een maandagavond en -nacht in de IKEA: een rit met een limousine, sushi eten, een carnavalsband, een glaasje bubbels, een mocktailworkshop, een optreden van Wilbert 'De Toreador’ Pigmans en daarna lekker slapen. Klinkt als een geslaagde avond en nacht.

"Inmiddels weet ik dat ze bij de IKEA al om vijf uur de lichten aandoen."

Om daarover maar meteen te beginnen: veel geslapen werd er niet. “Het was een kort nachtje", grinnikt Bouke. “We gingen vannacht om een uur of vier naar bed en inmiddels weet ik dat ze bij IKEA al om vijf uur 's ochtends de lichten aandoen om de schappen bij te vullen en schoon te maken.” Er was voor Bouke en haar vijf vriendinnen bovendien veel te veel te doen om ook maar te dénken aan acht uur slaap. Nadat het gezelschap was verwelkomd door het Bredase IKEA-personeel, gingen ze letterlijk in een polonaise door een bomvol programma. “Ik hou enorm van carnaval en dat zat er vanwege mijn ziekte dit jaar niet in", vertelt Bouke die zelfs Wilbert Pigmans zijn Toreador zag opvoeren.

"Het was heel erg bijzonder en ik ben iedereen enorm dankbaar.”

Het avondprogramma werd gevolgd door een nachtelijke rondleiding door het filiaal in Breda en een bezoekje aan het dak van het gebouw om de omgeving te bekijken. “Normaal gesproken kom je hier alleen maar interieurtjes kijken", zegt Bouke, die uiteindelijk met twee vriendinnen eindigde in een ‘twijfelaartje’ van 1,40 meter breed. Ach, ze hoefde het bed in elk geval niet zelf in elkaar te zetten. Na een ontbijt op bed, zonder Zweedse balletjes, gingen de meiden met een gelukzalig gevoel weer naar huis. Bouke: “Het was ontzettend leuk, heel erg bijzonder en ik ben iedereen enorm dankbaar.”

Bouke (tweede van rechts) proost met haar vriendinnen (Foto: Make-A-Wish).