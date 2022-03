Hoofd van Jerom wordt steeds zwart gespoten: 'Het zijn geen kleurplaten'

Een van de bekladde posters (foto: Carlijn Kösters).

Ze worden er gek van in Deurne: aan de lopende band worden daar verkiezingsposters beklad. Vooral de combinatiepartij Progressief Akkoord/GroenLinks/PvdA is de pineut. Lijsttrekker Jerom Coppus die met zijn gezicht op de posters staat: "Het is bizar. Maar liefst zeventig van onze borden zijn vernield. Al voor carnaval werden de eerste posters volledig zwart gespoten. Eerst denk je nog: laat maar waaien. Maar dan gebeurt het nog een keer en nóg een keer."

Waarom uitgerekend hun posters telkens het doelwit zijn, durft Jerom niet te zeggen. "Die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook gesteld. Het lijkt me duidelijk dat de vandalen niet bepaald achter onze standpunten staan, maar dan lijkt dit me niet de manier waarop we dat oplossen in een democratie." Overigens moesten ook de posters van de VVD het ontgelden. "Daar staan echt smakeloze teksten op, zoals NSB en SS." Vervelend, maar Jerom heeft het vooral te doen met alle vrijwilligers van de partij. "Die steken er hun vrije uren in en hebben de afgelopen dagen nog zo'n veertig posters opnieuw geplakt. Maar zelfs die zijn nu weer vernield. Je wordt er moedeloos van."

"Wellicht moeten we over vier jaar maar kleurplaten ophangen."

Inmiddels heeft de lijsttrekker zich er maar bij neergelegd. "Tot afgelopen weekend hebben we zoveel mogelijk borden nog vervangen. We laten ons koppie niet hangen. Maar met nog één dag tot het sluiten van de stembussen, is het wel mooi geweest." En hij kijkt ook alvast met een knipoog naar de toekomst. "Wellicht dat we over vier jaar maar kleurplaten op moeten hangen."

Foto: Progressief Akkoord/GroenLinks/PvdA