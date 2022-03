Profclubs beginnen met OldStars-voetbal: 'Senioren meer laten bewegen'

Het OldStars-voetbal in Brabant gaat een flinke impuls krijgen. FC Den Bosch, FC Eindhoven, NAC Breda, PSV Eindhoven, RKC Waalwijk en TOP Oss gaan samenwerken om meer 60-plussers aan het voetballen te krijgen. Uiteindelijk gaan de clubs ook tegen elkaar spelen. De zes clubs gaan ook samenwerken om vanaf volgend schooljaar een straatvoetbalcompetitie voor jongeren te beginnen.

Het initiatief voor de samenwerking komt van BrabantSport. Directeur Michel Reinders vindt de voorbeeldrol die de clubs hebben belangrijk. “De samenwerking heeft als hoofddoel kinderen en senioren aan te zetten tot meer bewegen en om ze bewust te laten worden van een gezonde leefstijl.”

Het OldStars-voetbal, ook wel bekend als walking voetbal, kent in Brabant al honderden spelers. Meestal zijn ze 60 jaar of ouder. De spelregels zijn aangepast om verantwoord en veilig te kunnen voetballen. Zo mag er niet veel worden gelopen en slidings zijn uit den boze. De zes clubs gaan ieder in hun regio wedstrijden spelen om zo leeftijdsgenoten aan het voetballen te krijgen.

Na de zomer gaat er in Brabant een straatvoetbalcompetitie van start. Die is bedoeld voor scholieren van groepen 7 en 8 van de basisschool. Voor de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Gedurende het schooljaar spelen de scholen per stad tegen elkaar. Hierin draait het niet alleen om het winnen van wedstrijden, maar ook om sportief gedrag op en rondom de velden.

De twee nieuwe initiatieven worden gefinancierd vanuit het BrabantSport Fonds.