Bakwagen rijdt zich klem in tunneltje onder slaapkamers

Een bakwagen heeft zich in Helmond klemgereden in een onderdoorgang aan de Hindestraat. De tunnel loopt onder twee slaapkamers door van twee aangrenzende huizen. Er is volgens de woningbouworganisatie geen instortingsgevaar.

De chauffeur is niet gewond geraakt, maar wel erg geschrokken. De bakwagen heeft veel schade. De bovenkant van het dak is bijna volledig opengereten door de klap. Ook de tunnel is beschadigd geraakt, met name aan de buitenboog.

Doorrijhoogte 2,60 meter

Op de grond liggen brokstukken. Volgens de woningbouw moet de boog opnieuw gemetseld worden. Binnenmuren hebben geen schade opgelopen.

De woningbouw doet nog verder onderzoek om te kijken hoe groot de schade aan de huizen precies is, maar het 'lijkt mee te vallen'. "We kijken nu of we de bakwagen weg kunnen rijden zonder dat het gebouw daar nog meer schade door oploopt", aldus een woordvoerder.

De straat is afgesloten. Een verkeersbord nabij de tunnel waarschuwt bestuurders voor de maximale doorrijhoogte van 2,60 meter.

'Harde klap'

Een omstander vertelt dat hij het ongeval zag gebeuren. "Ik reed net voorbij en hoorde een harde klap. Ik denk dat de chauffeur het verkeersbord niet gezien heeft. De stenen vielen direct naar beneden."