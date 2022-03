Geen toegangstest meer voor concert of festival: organisatoren opgelucht

Binnenkort kun je weer een festival of concert bezoeken zonder dat je eerst moet testen voor toegang. De 1G-maatregel wordt op woensdag 23 maart geschrapt, heeft het kabinet besloten. Festivalorganisatoren en poppodia reageren opgelucht.

Mijndert Rodolf, woordvoerder van 013, is blij dat 1G overboord gaat. "Het is het einde van een heel lange en ingewikkelde periode. Dit maakt het leven wat makkelijker." Niet alle bezoekers hadden namelijk evenveel begrip voor de regels, zegt Rodolf.

Op donderdag 24 maart staan in 013 de 3FM Awards gepland, een dag later komt Bløf. "Dat zijn dus de eerste optredens waar je zonder drempel naar binnen kunt. Zoals het hoort en zoals je als poppodium wilt", zegt Rodolf.

"Bezoekers stonden er niet om te springen. Ze begrepen ook niet waarom ze in een druk café wel binnen konden om te feesten, zeker met carnaval, en bij ons eerst moesten testen. We zijn dus blij met de afschaffing."

Ook Johan Dortmans, bestuurslid van Front of House, het Brabantse samenwerkingsverband van dancefestivals en toeleveranciers in Brabant, is blij.

"De afgelopen weken kwamen er bij verschillende festivals veel mensen niet opdagen: soms wel 30 procent. Waarom ze wegbleven, weten de organisatoren niet, maar mogelijk hadden de bezoekers geen zin om zich te laten testen of duurde dat te lang."