Auto vat vlam in Eindhovense garage, rookwolken tot in de verte te zien

Auto vliegt in brand in garage in Eindhoven

In de garage van een huis aan de Tinelstraat in Eindhoven is woensdagochtend een auto in brand gevlogen. De rookwolken die daardoor ontstonden, waren tot in de wijde omtrek te zien. Niemand raakte gewond.

Sven de Laet Geschreven door

Een omstander zag de rookwolken tijdens een wandeling. "Op dat moment werd de straat net afgezet met rood-wit lint. Veel buurtbewoners stonden toe te kijken." De brandweer zette twee bluswagens en een hoogwerker in om te voorkomen dat de vlammen over zouden slaan naar naastgelegen garages of huizen. Inmiddels heeft de brandweer laten weten dat het vuur onder controle lijkt. Waardoor de auto in brand vloog, is nog niet bekend.