Stemmen in Beekse Bergen populair: 'We maken er meteen een leuke dag van!'

Als je deze woensdag je stem voor de gemeenteraadsverkiezingen wil uitbrengen op een bijzondere locatie, dan kun je onder meer terecht in Hilvarenbeek. In safaripark Beekse Bergen is een stemlokaal ingericht in een safaribus. De eerste duizend stemmers krijgen bovendien een gratis toegangskaartje voor het park.

"Mijn vrouw las dat in de krant", vertelt een man die in de rij staat voor de safaribus. "Een leuke actie., dus maken we er meteen een leuke dag van. Als Nederlander sta je vooraan als iets gratis is, hè? En het is toch mooi weer!"

'Je ziet in deze tijd dat dit een groot voorrecht is'

Hij krijgt bijval van twee moeders die met kleine kinderen eveneens in de rij staan voor het stembureau. "We gingen toch stemmen, dus dit is twee vliegen in een klap", vertellen ze. "Stemmen en gratis kaartjes!"

"Ja, dit is mooi meegenomen", knikt een oudere man. "Nu kunnen we onze kleindochter meenemen en gaan we dadelijk lekker het park in. Maar anders was ik ook wel gaan stemmen, hoor! Dit is onze burgerplicht. Je ziet in de huidige tijd dat dit een groot voorrecht is, dat we vrij zijn om te stemmen op wie we willen."