ZLM Tour is terug, en het slotweekend is een Brabants spektakel

Na drie jaar afwezigheid vanwege corona wordt de ZLM Tour weer verreden. Het slotweekend van de Tour is volledig in Brabant.

De ZLM Tour start op 8 juni en speelt zich de eerste drie dagen af in Zeeland en Limburg. Vanaf zaterdag 11 juni worden de laatste twee etappes gereden in Brabant, en wel in vier ‘echte wielrengemeentes.’ Rucphen, Geldrop-Mierlo, Drimmelen en Zundert tekenen voor de afsluiting van de vijfdaagse evenement.

Op 11 juni begint de etappe in Sint Willebrord en eindigt in Mierlo. Een dag later starten de wielrenners in Made. De finish is in Rijsbergen.

In de voorgaande jaren bleek de ZLM Tour een ideale voorbereidingskoers voor sprinters die later willen presteren tijdens de Tour de France. Zo waren Dylan Groenewegen en Caleb Ewan actief op de laatste editie van het wielertoernooi. Zij bleken later succesvol op de Tour de France.