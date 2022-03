Ouders krijgen te horen dat kinderopvang stopt: 'Tranen hebben gevloeid'

Noodgewongen een leeg kinderdagverblijf (archieffoto ter illustratie).

Ouders met kinderen bij NummerEen Kinderopvang in de Kempen werden dinsdagavond wel heel onaangenaam verrast. Vanwege een drastisch tekort aan personeel heeft NummerEen besloten om al per maandag 9 mei, direct na de meivakantie, een aantal locaties en groepen te sluiten. "Met veel pijn in ons hart, maar we zijn op een punt gekomen dat we rigoureus moeten handelen."

Dat kinderopvanglocaties worstelen met aanhoudende personeelstekorten is al lang geen nieuws meer. Na de malaise door de coronacrisis betekent het sluiten van groepen en locaties en bijbehorende onzekerheid bij ouders wel een nieuw dieptepunt.

"De tranen hebben rijkelijk gevloeid."

Maar, zo benadrukt NummerEen, het kan niet anders meer. De kinderopvangorganisatie, met zo'n 280 medewerkers en bijna 40 locaties in onder meer Veldhoven, Reusel, Bladel en Eersel, komt naar eigen zeggen tientallen werknemers te kort om de roosters te vullen. Om het voor het resterende personeel nog enigszins werkbaar te houden, ziet NummerEen vooral in de kleinere dorpen als Luyksgestel, Casteren en Knegsel geen oplossing meer anders dan het drastisch terugschroeven of zelfs helemaal beëindigen van vooral voor- en naschoolse opvang. Het besluit treft ongeveer 200 kinderen. Dat is zes procent van de 3500 kinderen die NummerEen opvangt. “We realiseren ons volkomen dat we ouders voor een zeer vervelende situatie plaatsen", schrijft NummerEen. “We hebben er echt alles aan gedaan om dit te voorkomen. Dit is een stap waarvan wij ons nooit hebben voorgesteld die ooit te moeten nemen en het stemt ons ook oprecht verdrietig." Volgens woordvoerster Ninke Hoppenbrouwers is het personeel van NummerEen maandagavond en dinsdag ingelicht over het besluit. "De tranen hebben rijkelijk gevloeid", zegt Hoppenbrouwers.

"Natuurlijk zijn er ook ouders die boos zijn."