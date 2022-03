1100 PSV-fans bij wedstrijd van 1 miljoen tegen FC Kopenhagen

PSV kan vanavond historie schrijven. De club kan voor het eerst in elf jaar weer naar een Europese kwartfinale. Dan moet er eerst afgerekend worden met FC Kopenhagen. Dit is wat je moet weten over de wedstrijd in de achtste finale van de Conference League.

Eerste kwartfinale in elf jaar

PSV gaat het de laatste jaren niet goed in Europa. In 2015-2016 bereikten de Eindhovenaren de achtste finales van de Champions League, waar ze werden uitgeschakeld door Atletico Madrid. Maar verder waren de resultaten vaak teleurstellend.

In 2011 speelde PSV voor het laatst een kwartfinale van een Europees toernooi. Benfica bleek toen te sterk.

Wedstrijd van één miljoen

Het zijn niet de grote bedragen van de Champions League maar toch staat er vandaag minimaal één miljoen euro op het spel. Als PSV de kwartfinales haalt krijgt het sowieso één miljoen euro. Daarbovenop kunnen nog de uitzendrechten komen.

Als PSV de halve finales bereikt, krijgt het minimaal twee miljoen. De nummer twee van de Conference League krijgt drie miljoen. De winnaar mag vijf miljoen bijschrijven.

Uitdoelpunten niet dubbel

Sinds dit seizoen tellen uitdoelpunten bij een gelijkspel over twee wedstrijden niet meer dubbel. Daarom zijn de vier tegendoelpunten van vorige week te relativeren. PSV speelde in het eigen Philips Stadion met 4-4 gelijk.

In het verleden zou PSV dan uitgeschakeld zijn bij een gelijkspel kleiner dan 4-4. Maar nu zou er bij een bijvoorbeeld 1-1 eindstand een verlenging gespeeld worden. En dat gebeurt ook als het 5-5 wordt.

Goede generale FC Kopenhagen

FC Kopenhagen is een ploeg om niet te onderschatten. Afgelopen zondag verlengde de Deense club hun winstreeks in de nationale competitie.

Directe concurrent Mydtjilland werd met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt viel in de 94e minuut. De doelpuntenmaker, Khouma Babacar, is er vanavond niet bij. Hij is nog steeds geschorst. FC Kopenhagen staat door de overwinning steviger aan kop. De voorsprong op nummer twee is gegroeid naar vijf punten.

1100 PSV-fans

Kopenhagen is een toeristische stad op maar een uur vliegen van Amsterdam. Met de auto rijd je er in acht uur naartoe. Daardoor is deze Europese uitwedstrijd zeer populair bij de PSV-supporters.

Er zullen vanavond 1100 supporters de Eindhovenaren steunen. Zij kunnen in de middag al terecht in een Ierse pub in het centrum van de stad waar de sfeer ongetwijfeld goed zal zijn. Laten we hopen dat de sfeer na 90 (of 120) minuten voetballen nog beter is.