'Eerste covidpatiënt lag al eind 2019 in Bravis Ziekenhuis'

Er lag al veel eerder dan gedacht een covidpatiënt in een Brabants ziekenhuis, stellen artsen van het Bravis Ziekenhuis (Roosendaal en Bergen op Zoom). Zij denken al in december van 2019 een patiënt met corona te hebben opgenomen. Dat zou ruim twee maanden eerder zijn dan voorheen werd aangenomen.

Artsen van het Bravis komen gezamenlijk tot die conclusie na een recente analyse van oudere dossiers, zo schrijft Medisch Contact, een artsenvakblad. Het artikel stelt niet om welk Bravis Ziekenhuis het gaat. Het Bravis Ziekenhuis is zowel in Bergen op Zoom als in Roosendaal gevestigd.

Longontsteking

In het artikel legt Soufian el Bouazati, voorzitter van de Commissie Dossieranalyse en Necrologie en SEH-arts bij het Bravis Ziekenhuis, uit dat in februari 2020 vijftien mensen met de diagnose pneumonie (longontsteking) waren overleden in het ziekenhuis.

Dat was opvallend omdat het ziekenhuis volgens El Bouazati 'buiten griepgolven vrijwel nooit meer dan tien overledenen ziet met pneumonie binnen één maand’. Voor de artsen was dat onlangs aanleiding 'om nog eens goed naar alle dossiers te kijken'.

Röntgenfoto’s die toen zijn gemaakt wijzen er volgens El Bouazati nu op dat het toen eigenlijk covid-19 betrof. Maar dat beeld was in die tijd natuurlijk nog niet bekend, zegt hij in het vakblad.

Vrouw had mogelijk al in december covid

Omdat veel van de in februari overleden patiënten al in januari waren opgenomen, besloot de Commissie Dossieranalyse en Necrologie om ook vijf dossiers uit januari te analyseren. Daaruit bleek dat toen al bij één patiënt covid 'zeer sterk vermoed werd'.

Zij was al op 21 december 2019 opgenomen en was toen al ongeveer tien dagen ziek, aldus de arts. Radiologen zouden vandaag de dag volgens El Bouazati een heel andere diagnose stellen op basis van de thoraxfoto's - namelijk covid-19.

De commissie die onderzoek deed naar de dossiers legde de foto's voor wederhoor ook nog blind voor aan radiologen en een longarts. Van de twintig onderzochte dossiers denkt de commissie nu dat het in negen gevallen covid-19 betrof.

Patiënt 0

Toenmalig minister van Volksgezondheid Bruno Bruins meldde op 27 februari 2020 dat een patiënt uit Loon op Zand covid-19 had. Dat was toen de eerste keer dat de ziekte in Nederland bij iemand was vastgesteld, patiënt 0.

Later bleek dat bijvoorbeeld Lea Kant (49) uit Nieuwendijk al eerder corona had. Ze werd al op 21 februari opgenomen en lag al een week op de intensive care van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem voordat het coronavirus bij haar werd ontdekt. Ze bleek de eerste coronapatiënt in het ziekenhuis.

