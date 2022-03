PSV wil aanvallen in Kopenhagen: 'Wij zijn geen Atlético Madrid'

Roger Schmidt Conference League (Foto: ANP)

Je hoeft morgen geen gekke dingen te verwachten bij PSV. Roger Schmidt trekt zich niks aan dat verdedigend ingestelde ploegen de laatste tijd wat meer succesvol zijn. De Eindhovenaren gaan hun eigen spel spelen en dus aanvallen.

“De aanval is de beste verdediging” zei Jordan Teze toen hem een scenario werd geschetst van een 1-0 voorsprong. PSV gaat niet op z’n Portugees spelen maar gewoon aanvallen, zoals ze dat al heel het seizoen doen. Daarmee ging het de bietenbrug op tegen Real Sociedad waar de Eindhovenaren eerder dit seizoen genoeg hadden aan een gelijkspel. Trainer Roger Schmidt weigert zijn plan aan te passen. “We strijden nog op drie fronten omdat we geloven in onszelf. Als we moeten verdedigen doen we dat, maar we zijn geen Atlético Madrid. Wij zijn PSV, wij spelen actief voetbal.”

En dus kan het zomaar zijn dat de 4-4 vorige week in Eindhoven een passend vervolg gaat krijgen. Vooral de tweede helft was toen een spektakelstuk waarin PSV goed voetbalde maar te veel persoonlijke fouten maakte. Toch houdt de trainer zich daar aan vast. “We moeten morgen beginnen zoals we vorige week in de tweede helft hebben gespeeld. We gaan morgen de wedstrijd domineren en hebben een passend antwoord op hun spel. Zij zullen er alles aan doen, maar dat doen wij ook. We geloven in het feit dat we de volgende ronde gaan halen.”

Aan positiviteit geen gebrek op de persconferentie een dag voor de wedstrijd. Want ook Teze kreeg een glinstering in zijn ogen toen het ging over het affiche. “Ik kijk uit naar morgen. Vol stadion met ook onze uitsupporters erbij. Het is een van de grootste wedstrijden die ik ga spelen. Natuurlijk speel je vaker grote wedstrijden bij PSV. Ik ben blij dat ik ze mag spelen.” Bij PSV trainden Mario Götze en Mauro Júnior dinsdag binnen. Zij zijn wel afgereisd naar Kopenhagen en kunnen volgens Schmidt morgen gewoon spelen.

De twee spelers hebben dus niet getraind op penalty’s. Iets wat de rest van de selectie dinsdag nog wel heeft gedaan. Rekent Schmidt op een gelijkspel? “Nee, maar het kan geen kwaad om er op te trainen. Natuurlijk komt er op zo’n moment hele andere druk bij kijken maar je krijgt een bepaald gevoel in je benen om van elf meter te schieten.” Het is voor de harten van de uitsupporters niet te hopen dat het zover komt. Als het aan PSV en in het bijzonder Teze ligt gaat dat ook niet gebeuren. “Het is lang geleden dat we in de kwartfinale van een Europees toernooi hebben gestaan. We willen historie schrijven.”