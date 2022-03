GroenLinks wint enorm in Tilburg, flink verlies voor Lijst Smolders

In Tilburg is GroenLinks de grote winnaar geworden bij de verkiezingen. Alle stemmen zijn geteld, GroenLinks heeft het goed gedaan en wordt de grootste.

Mogelijk is dat het Esmah Lahlah-effect in Tilburg. Maar daar wil het nieuwbakken lid van GroenLinks niets van weten. "De partij heeft vier jaar hard gewerkt, we hebben met zijn allen een goede campagne gevoerd dus het is een teamprestatie", aldus de populaire politica. Lahlah leefde op eigen initiatief een tijdje op het financiële niveau van een bijstand-uitkering om te ervaren hoe dat is.

Het was voor haar de eerste uitslagenavond, want vier jaar geleden was ze nog niet politiek actief. "Ik ben een beetje beduusd", zegt ze op de vraag hoe dat nou voelt om uitgeroepen te worden tot grote winnaar. "Er komt een hoop op me af en ik durf nog niet te juichen. Nou vooruit, een beetje dan."

Waar een winnaar is, is natuurlijk ook een verliezer. De LST, oftewel Lijst Smolders Tilburg, won de vorige verkiezingen flink en groeide tot elf zetels. Dat worden er nu vijf. Lijsttrekker Hans Smolders wijt het verlies aan de lage opkomst. "Mijn kiezers zijn afgehaakt. Ze voelen zich buitengesloten. Maar ik leg me neer bij de uitslag. Zo werkt het in een democratie", aldus Smolders.

In de video de reactie van Hans Smolders: