SP verliest in Oss, maar is wel de tweede partij

De SP in Oss levert flink in. De partij behaalde 7,1 procent minder stemmen dan vier jaar geleden. De socialisten zijn ondanks het verlies nog wel de tweede partij.

De grootste partij is V.D.G. Die partij behaalde 26,1 procent van de stemmen. Het CDA boekte een kleine winst en die partij mag zich de derde partij van Oss noemen.

Forum voor Democratie doet in Oss voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Die partij behaalde 3,4 procent van de stemmen. Een andere nieuwkomer, Dynamisch Democratisch Oss, kreeg 3,8 procent van de stemmen.

Het opkomstpercentage in Oss is 47,5 procent. Dat is minder dan vier jaar geleden. Toen ging het om 51,3 procent.