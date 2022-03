Breda blijft VVD-bolwerk, CDA verliest flink

De VVD blijft veruit de grootste partij in Breda. Er is weliswaar een licht verlies, maar de partij heeft ruim 23 procent van de stemmen binnengehaald, goed voor tien zetels. Nu heeft de partij er nog elf. Nieuwkomer Partij voor de Dieren heeft een knappe start gemaakt en haalt ruim vijf procent van de stemmen.

D66 wint zelfs een procentje en blijft de tweede partij in de Parel van het Zuiden. GroenLinks verliest licht en blijft de PvdA nipt voor. Het CDA heeft een schuiver gemaakt. De partij stond op 14,6 procent vier jaar geleden en duikelt naar beneden tot 9,5 procent.

De Partij voor de Dieren is niet de enige nieuwkomer die het goed heeft gedaan. Ook de LPF is van nul naar 3,5 procent gegaan. Forum voor Democratie haalde 2,4 procent van de stemmen binnen. Dat is voor beide partijen genoeg om met één zetel in de raad te komen. PvdD haalt er zelfs twee.

De opkomst in Breda was minder laag dan in veel andere Brabantse gemeenten; 47,4 procent tegen 50 procent bij de verkiezingen vier jaar geleden.

In de video hierboven de reactie van Janneke van Lierop, de lijsttrekker van de Partij voor de Dieren in Breda.