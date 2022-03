D66 grootste partij van Den Bosch: 'Historisch'

D66 is met 6 zetels de grootste partij geworden in Den Bosch en de huidige coalitie behoudt de meerderheid. Er komen drie nieuwe partijen met ieder 1 zetel in de raad. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de verkiezingsavond.

"Voor mijn partij is het historisch dat we over de vijf zetels gaan", reageert lijsttrekker Mike van der Geld van D66. "En dan de meteen de grootste worden. Ik ben heel dankbaar voor het vertrouwen. Het ziet er voor ons goed uit. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen voor het formatieproces.”

De coalitie, bestaande uit VVD, D66, GroenLinks, CDA en Rosmalens Belang behoudt de meerderheid. Zij zouden door kunnen gaan. Gezamenlijk gaan de partijen van 21 naar 22 zetels.

De volledige uitslag:

D66: 6

VVD: 5

GroenLinks: 4

CDA: 3

Rosmalens Belang: 4

SP: 2

De Bossche Groenen: 3

PvdA: 3

Leefbaar ’s-Hertogenbosch: 2

Bosch Belang: 1

PVV: 1

50PLUS: 1

gewoon ge-DREVEN: 1

Forum voor Democratie: 0

Partij voor de Dieren: 1

VOLT: 1

VOOR Den Bosch: 1

Opkomst valt tegen

Het opkomstpercentage is zo’n 48 procent. Dit noemen veel partijen teleurstellend. Ook burgemeester Jack Mikkers vindt het erg jammer dat minder dan de helft van de mensen is gaan stemmen.

Nieuwkomers

Nieuwkomers in de raad zijn de Partij voor de Dieren, Volt en VOOR Den Bosch. Alle drie de partijen wisten één zetel te behalen

Winst zetels

D66 is de grootste partij geworden door van 5 naar 6 zetels te gaan. Voor Rosmalens Belang was het een spannende avond. De partij ging in de voorlopige uitslag van vier naar drie zetels. In de voorlopige einduitslag scoorde de partij van lijsttrekker Roy Geers toch vier zetels: “We weten dat we wisselend scoren. Het schommelt heel erg per stembureau. We hebben voor de verkiezingscampagne ingezet op vier zetels. Daar hebben we de afgelopen vier jaar al heel hard voor gewerkt. Die vier zetels zijn uiteindelijk een bevestiging en beloning.”

Verlies

Bosch Belang lijdt het grootste verlies tijdens deze verkiezingen. De partij gaat van 3 zetels naar 1 zetel. Toen de helft van de stemmen waren geteld zei Paul van der Krabben, de lijsttrekker van de partij, dat hij hoopte twee of drie zetels te krijgen. Het CDA zakt van 4 naar 3 zetels. Ook de SP verliest één zetel, en houdt hiermee 2 zetels over. Bram Roovers, de lijsttrekker van de partij, is teleurgesteld. “De opkomst is laag. We denken dat een groot deel van onze klassieke achterban bij de thuisblijvers hoort.”

Stabiel

Acht partijen behouden hetzelfde aantal zetels als de afgelopen vier jaar. Het gaat om de VVD (5), GroenLinks (4), de Bossche Groen en (3), PvdA (3), Leefbaar ’s-Hertogenbosch (2), PVV (1), 50PLUS (1), gewoon ge-DREVEN (1). Pieter Paul Slikker, de lijsttrekker van de PvdA, noemt het opnieuw behalen van drie zetels ‘hartstikke goed.’

Het is nog spannend voor 50PLUS. De kans bestaat dat de partij net niet genoeg stemmen heeft voor een zetel.

Al met al komen er 16 van de 17 deelnemende partijen in de gemeenteraad terecht. Alleen Forum voor Democratie wist geen zetel te behalen.