CDA blijft grootste ondanks flink verlies in Meierijstad

Het CDA in Meierijstad blijft de grootste na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar de partij krijgt een flinke dreun te verwerken, ze lijdt een verlies van ruim zeven procent en komt nu uit op 17,8 procent.

De lokale partij HIER volgt op de voet met 14,2 procent. Nieuwkomer Forum voor Democratie komt uit het niets tot 2,9 procent en komt daarmee met één zetel in de raad.

Verder hebben de VVD, de SP, Gembel, PvdAGL en D66 gewonnen.

De opkomst in Meierijstad was hoger dan bij de laatste verkiezingen. Die ging van 41,1 procent naar 48,1 procent nu. Dat is opmerkelijk, omdat er vier jaar geleden niet gestemd werd, maar zes jaar geleden in 2016. Er waren toen herindelingsverkiezingen. Meestal gaan dan juist meer mensen dan naar de stembus.