FC Kopenhagen-fans willen nachtrust PSV verstoren maar maken cruciale fout

Het idee is leuk, de uitvoering wat minder. Kopenhagen-fans hebben in de nacht van woensdag op donderdag vuurwerk afgestoken bij het spelershotel om de nachtrust van de PSV-spelers te verstoren, tenminste dat dachten ze. Donderdagmorgen werd duidelijk dat ze bij het verkeerde hotel stonden.

Om 01:30 stonden een paar supporters van FC Kopenhagen bij het Radisson hotel aan de Amager Boulevard. Zij hadden gehoord dat PSV verbleef in het Radisson hotel. Dat klopte ook, alleen zijn er twee filialen in Kopenhagen.

Want niet het hotel aan de Amager Boulevard is de verblijfplaats van PSV, maar het Radisson hotel aan de Hammerichsgade. Dat filiaal ligt twee kilometer verderop.

Foutje bedankt dus voor de FC Kopenhagen-supporters. Op beelden is te zien dat zij flink wat vuurwerk hebben afgestoken. Overigens is het idee niet heel origineel meer. Tegenwoordig is het eerder een regel dan een uitzondering dat de nachtrust van voetbalspelers wordt verstoord.

PSV en FC Kopenhagen spelen donderdagavond tegen elkaar. In Eindhoven werd het 4-4. De wedstrijd begint om 18:45.