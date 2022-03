Vakkenvullers zien toevallig overvaller lopen en tippen de politie

De medewerkers werden in het zonnetje gezet (foto: Instagram wijkagent Bart)

Dankzij twee vakkenvullers van de Jumbo, is dit weekend in Den Bosch een overvaller opgepakt. Zaterdag sloeg hij zijn slag bij de supermarkt in de Rompertpassage en ging er met geld uit de kassa vandoor. De volgende dag zagen de medewerkers de overvaller toevallig lopen en belden de politie. De wijkagent heeft de vakkenvullers in het zonnetje gezet.

De overval vond zaterdagavond plaats, net voor sluitingstijd. Een man bedreigde het winkelpersoneel en dwong de cassière om de kassa te openen. Vervolgens ging hij er met een onbekend geldbedrag vandoor. De rest van die avond zocht de politie naar de man. Zonder succes. Maar de volgende ochtend werd de 28-jarige man alsnog gearresteerd. Dat allemaal door de twee medewerkers, die de man per toeval zagen lopen. Achtervolging

Ze besloten hem te volgen en belden de politie. Niet veel later konden agenten de man aanhouden. Hij is meegenomen naar het bureau voor verhoor. Een dappere daad van de medewerkers, vond wijkagent Bart. Die laat via Instagram weten dat hij de jongens in de winkel heeft bezocht en ze een bedankje heeft gegeven. "Door deze oplettendheid konden wij de verdachte aanhouden!"