'Sweeeeet Caroline'... Ierse gitarist steelt PSV-harten in Kopenhagen

Met de hulp van de Ierse gitarist Stephen Cooper, zetten PSV-supporters deze dagen de Ierse Pub in Kopenhagen op z'n kop. De muzikant vroeg op Facebook al welke nummers de fans graag willen horen en gooit er het ene na het andere PSV-liedje in.

Die heeft er werk van gemaakt. “Ik heb een vriendin in Den Haag, dus ik heb aardig wat Nederlandse vrienden op Facebook. Ik heb ze gevraagd of ze PSV-supporters konden vragen welke nummers passen bij de club. Ik kreeg best veel reacties.”

The Old Irish Pub in het centrum van Kopenhagen wordt al twee dagen gedomineerd door PSV-supporters. Zij kunnen genieten van een biertje tegen lage prijzen en een optreden van Stephen Cooper.

Zo kwam het nummer ‘Supergirl’ binnen. Een nummer waarop PSV-supporters een eigen tekst hebben. Ook die tekst leerde hij uit zijn hoofd, zodat hij mee kan zingen. Of een poging kan doen in elk geval. “Nederlands is een moeilijke taal.”

Verder komen ook klassiekers als ‘Zombie Nation’ en ‘Sweet Caroline’ voorbij.

De zanger is ingehuurd door de eigenaar van de Ierse Pub. Eerder dit jaar speelde hij ook al liedjes voor 3.000 fans van Glasgow Rangers. “Zingen voor voetbalfans is echt heel leuk. De sfeer is altijd goed. Deze fans zijn ook geweldig. Het is genieten.”

Woensdagavond waren er al veel PSV-supporters aanwezig in Kopenhagen. Ook toen trad Stephen Cooper op: