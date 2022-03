'Grootste cocaïnewasserij ooit' in Nederland: 12 jaar cel voor Tilburger

Enorme ketel in het lab (foto: politie)

Oguz H. uit Tilburg (53) moet 12 jaar de cel in voor betrokkenheid bij misschien wel de grootste coke-wasserij ooit in Nederland, in het Drentse Nijeveen. Die straf sprak de rechtbank in Amsterdam donderdag uit. Probleem: Oguz H. verdween kort nadat de politie het lab binnenviel van de radar en is sindsdien spoorloos.

Sven de Laet & ANP Geschreven door