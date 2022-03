'Grootste cocaïnewasserij ooit' in Nederland: 6 jaar cel voor Tilburger

Enorme ketel in het lab (foto: politie)

Oguz H. uit Tilburg (53) moet zes jaar de cel in voor betrokkenheid bij misschien wel de grootste cokewasserij ooit in Nederland, in het Drentse Nijeveen. Die straf sprak de rechtbank in Amsterdam donderdag uit. Er was twaalf jaar cel geëist. Probleem: Oguz H. verdween kort nadat de politie het lab binnenviel van de radar en hij is sindsdien spoorloos.

Sven de Laet & ANP Geschreven door