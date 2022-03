Efteling komt met exclusief tafellinnen voor de echte fans

De Efteling bestaat binnenkort 70 jaar en om dat te vieren gaat het attractiepark samen met het Textielmuseum in Tilburg exclusieve tafellinnen-sets maken. Fans moeten snel zijn, want er worden er maar 150 van gemaakt. Bij de set zitten een tafellaken, een tafelloper, twee servetten en een theedoek in drie kleuren. Wat er precies op komt te staan, blijft nog geheim.

Tim Hinssen is Eftelingfan. Hij maakt elke week een podcast over de Efteling. Hij is dan ook zeker enthousiast over deze exclusieve souvenirlijn die de Efteling gaat uitbrengen.

“Juist een unieke en volwassen special vind ik heel tof. Er zijn al veel souvenirs voor kinderen, maar dit is echt voor de wat oudere fans”, zegt hij. Hinssen vindt ook de samenwerking van de twee bedrijven heel mooi om te zien. “De Efteling is natuurlijk echt een begrip binnen Brabant, maar het Textielmuseum ook. Die combinatie is erg leuk”, vertelt hij.

Een complete set gaat 265 euro kosten. Dat de tafellinnen-sets aan de dure kant zijn en dat er maar een beperkt aantal worden gemaakt, vindt Hinssen juist een mooie ontwikkeling. “Iets voor echte Eftelingliefhebbers.”

Wat er precies op dit doek komt te staan, wordt nog geheim gehouden. Maar als je de komende maanden bij het Textielmuseum binnenloopt, kun je mogelijk een glimp van de productie opvangen.