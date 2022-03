Pauline (75) krijgt een prijs speciaal voor vrouwen, maar ze wil hem niet

De 75-jarige Pauline van den Tol stopt als gemeenteraadslid in de gemeente Altena en krijgt daarom de Toontje Sprenger Pluim. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan vrouwen die zich hebben ingezet voor de plaatselijke politiek of in maatschappelijke organisaties. Ze is er niet bepaald blij mee: "Ik wil geen prijs alleen maar omdat ik een vrouw ben. Ze krijgen hem weer terug. Ik had meteen moeten weigeren.”

Voor het eerst in het 14-jarig bestaan van de Toontje Sprenger Pluim gaat het symbolisch schouderklopje retour afzender. “Ik heb sowieso niets met dat feministische clubje, dat doet alsof de prijs namens ‘de vrouwen van Altena’ wordt uitgereikt”, zegt oud-raadslid Van den Tol. “Het is een erkenning voor je inzet, nou die kan ook aan mannen worden uitgereikt. Gekozen worden omdat je een vrouw bent is voor mij een belediging.”

Ze is er nog steeds een beetje boos over hoe ze een paar dagen geleden werd ze overvallen met het nieuws over de prijs: "Ik wil hem niet."

Van den Tol heeft verder geen hoge pet op van de naamgeefster van de prijs. Toontje Sprenger was in 1939 de eerste vrouw in het Land van Heusden en Altena. “Toontje is destijds gekozen omdat ze bekend was in de kroeg van haar vader. Ze zat enkele maanden in de gemeenteraad en heeft in die periode geen woord gezegd."

"Ze deed haar mond niet open toen ze de overleden burgemeester moest vervangen als voorzitter van de raad. Dat was toen de regel omdat ze de oudste was in de raad. Dat heeft ook maar even geduurd, omdat de Duitsers de regie overnamen."

De initiatiefnemer van de prijs, Hannie Visser Kieboom, zegt dat ze het niet zo ‘sjiek’ vindt hoe Van den Tol het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid wegzet. “Dat doet geen recht aan het feit dat ze sowieso de eerste vrouw in de politiek was in de regio Altena. Dat was in die tijd heel bijzonder”, zegt Kieboom, die zich al jaren inzet voor meer vrouwen in het openbaar bestuur.