Daags na de Tour gaat door en heeft zelfs meer sponsoren

De organisatie van ‘Daags na de Tour’ durft het nu al te zeggen: dit jaar gaat het wielerevenement in Boxmeer wel door. Door corona werden de laatste twee edities afgelast. Rondevoorzitter Pierre Hermans stelt dat iedereen er heel veel zin in heeft. “We zijn nu wel klaar met het virus.”

Traditioneel is het de maandag na het einde van de Tour de France feest in Boxmeer. Door twee coronajaren kon dit niet. Maar dit jaar staan alle seinen op groen: "Het is geweldig om te zien dat in de twee jaar zonder de ronde, iedereen er toch in is blijven geloven", laat voorzitter Pierre Hermans weten.

In 2019 won Mike Teunissen. Wout Poels eindigde op een tweede plek. Steven Kruiswijk uit Nuenen werd derde. Er kwamen ruim 40.000 mensen naar het evenement kijken.