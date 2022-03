Geen drie op rij voor Michael van Gerwen na nederlaag tegen Gerwyn Price

Nadat Michael van Gerwen twee speelrondes op rij wist te winnen in de Premier League, ging het donderdagavond mis in de eerste wedstrijd van het toernooi in Nottingham. In de zesde speelronde was Gerwyn Price met 6-4 te sterk voor de darter uit Vlijmen.

Van Gerwen begon niet heel lekker aan de wedstrijd. Mighty Mike mocht beginnen, maar het was Price die de eerste leg op zijn naam wist te zetten. Daarna nam de huidige nummer drie van de wereld in rap tempo afstand van Price. Mede door een 144-finish liep hij uit naar een 3-1 voorsprong. Met hoge scores leek hij op dat moment hard op weg naar de winst.

Ommekeer

In de volgende leg had Van Gerwen die voorsprong verder uit kunnen bouwen, maar vanaf 106 ging het mis op dubbel twintig. Het gaf Price de kans om terug in de wedstrijd te komen. Dat deed de man uit Wales, die de leg met dubbel twintig uitgooide en vervolgens via een 130-finish weer op gelijke hoogte kwam.

Van Gerwen was het na die gelijkmakende beurt even helemaal kwijt. Zijn gemiddelde, dat boven de honderd zat, zakte ver naar beneden. Bij Price was het precies andersom, hij had het goede gevoel te pakken en zag zijn gemiddelde juist snel boven de honderd schieten. Op dat moment leek Price, de nummer twee van de wereld, juist weer hard op weg naar de halve finale.

Beslissing

Leek, want dit keer kwam Van Gerwen weer terug in de wedstrijd. Hij kreeg bij 4-5 de kans om de stand gelijk te trekken, maar het lukte hem niet om met drie pijlen in de hand 69 uit te gooien. Price gooide vervolgens wel uit, waardoor 'MvG' al snel klaar was in Nottingham.