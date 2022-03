Tevreden Schmidt looft teamprestatie maar wil meer feestjes vieren

PSV-spelers vieren het bereiken van de kwartfinale (Foto: OrangePictures)

Natuurlijk waren er veel tevreden gezichten na het bereiken van de kwartfinale van de Conference League, maar er was zeker nog geen reden om de polonaise te gaan lopen. PSV speelden dan misschien wel één van de beste wedstrijden van het seizoen, Roger Schmidt en zijn ploeg willen meer.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

“Dit was misschien wel één van de beste wedstrijden van het seizoen” begon Philipp Max de persconferentie. Maar hij voegde er gelijk aan toe dat ze in het begin van het seizoen ook goede wedstrijden hebben gespeeld. Maar toch zal Max er niet ver vandaan zitten. PSV speelde een hele goede wedstrijd in Kopenhagen en won dik verdiend met 4-0. Ook Schmidt vond het een knappe prestatie. “Het is niet makkelijk om na een 4-4 gelijkspel in Eindhoven hier goed te presteren. Maar ik kan alleen maar tevreden zijn over de wedstrijd van vandaag. Ik ben heel trots op het team.”

"Dit is een echte teamprestatie"

Woorden die Max ook zei. “Dit is een echte teamprestatie. Ik ben echt trots op mijn team. We hebben een topwedstrijd gespeeld.” Veel lovende woorden maar heel euforisch was het nog niet. Schmidt zette de prestatie dan ook in perspectief. “Dit is nog niet de laatste wedstrijd van het toernooi. We willen meer en dit feestje nog een paar keer vieren.” Er waren veel uitblinkers aan de kant van PSV, maar Mario Götze spande de kroon. Na afloop kon de Duitse middenvelder rekenen op complimenten van zijn trainer. “Mario is in topvorm. Alles wat hij doet lijkt zo simpel, maar dat is het niet. Iedereen houdt ervan om met hem te mogen spelen. Hij heeft een fantastische wedstrijd gespeeld. Maar het is ook een teamprestatie”

"Het is een fantastische dag voor ons maar al helemaal voor onze fans”

Het enige smetje op de succesvolle avond was het uitvallen van Cody Gakpo. De aanvaller kreeg een doodschop en moest geblesseerd het veld verlaten. Gelukkig had de trainer goed nieuws. “De blessure lijkt mee te vallen zei de dokter. Maar Cody had veel pijn.” Ondanks zijn blessure vierde Gakpo nog wel het feestje mee na afloop. Het uitvak dat negentig minuten lang sfeer maakte. “Het is een fantastische dag voor ons maar al helemaal voor onze fans” zei Schmidt na afloop. En daaraan was geen woord gelogen. Nog geen polonaise stemming maar het bereiken van de kwartfinale is een unieke prestatie. De laatste Europese kwartfinale was immers alweer elf jaar geleden. Vrijdagmiddag wordt duidelijk wie de tegenstander wordt in de kwartfinale. Mogelijke tegenstanders zijn Leicester City, Slavia Praag, AS Roma, Bodö Glimt, PAOK, Olympique Marseille en Feyenoord. Om 15:00 is de loting.