Whiskybeleggers gaan hockeyclub Den Bosch sponsoren

HC Den Bosch heeft een nieuwe hoofd- en shirtsponsor. Scotch Whisky Investments is voor de komende drie seizoenen verbonden aan de hockeyclub. De nieuwe hoofdsponsor is ’s werelds grootste whiskybeleggingsmaatschappij die in Nederland gevestigd is.

“We zijn erg blij zijn met deze overeenkomst”, zegt voorzitter Rob Almering. Volgens de regels mag een club geen alcoholreclame op het shirt, maar voor investeringsmaatschappijen in alcohol zijn geen regels. Het nieuwe sponsorbedrag lift naar verluidt rond de 200.000 duizend euro.

Opvolger van Rabobank

De whiskybeleggingsmaatschappij was al drie jaar aan de club verbonden. Het credo 'We drinken geen druppel, want het rendement is zo lekker', was de afgelopen jaren al te zien op de boarding tijdens thuiswedstrijden. "We kijken uit naar een nog hechtere samenwerking.”

Het uitgangspunt van de beleggingsmaatschappij is dat Schotse whisky een schaars goed is. Daardoor zou het een veilig product zijn om in te beleggen. Deelnemers kunnen hun risico spreiden over verschillende whiskysoorten en -merken.

De Scotch Whisky Investments neemt het stokje over van Rabobank. Rabobank was vijftien jaar lang hoofdsponsor en vormde de basis van sportieve successen van de hockeyclub uit Den Bosch. Zo werden de dames elf keer landskampioen. Rabobank blijft verbonden aan de club, maar krijgt een maatschappelijke functie.

Niet op jeugdshirts

Bij de jeugd komt een andere naam op de shirts te staan. De whisky-investeerders hadden de mogelijkheid om ook op die shirts hun naam te bedrukken: "Dat paste niet geheel in onze bedrijfsfilosofie", vertelt CEO Michel Kappen.

"Daarom hebben we EarthToday als maatschappelijke partner bij Hockeyclub ’s-Hertogenbosch naar voren geschoven." EarthToday stelt zich ten doel om wereldwijd de natuur te beschermen. Die naam zal dus prijken op de shirts van de jeugd.