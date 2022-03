PSV'er Jordan Teze debuteert in selectie Nederlands elftal

Teze voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal

PSV’er Jordan Teze is het eerst opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. De 22-jarige verdediger zat niet in de voorselectie. Bondscoach Louis van Gaal nodigde hem echter alsnog uit omdat verdedigers Stefan de Vrij en Jeremie Frimpong geblesseerd afhaakten.

Luuk van Grinsven Geschreven door

De centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan, is sinds vorig seizoen een vaste waarde in het elftal van de Eindhovenaren. Dit seizoen speelde hij al 21 wedstrijden in de eredivisie. Ook PSV-aanvoerder Cody Gakpo is opgeroepen, net zoals keeper Joël Drommel. Virgil van Dijk (Breda) en Arnaut Groeneveld (Oss) zijn de andere Brabanders in de selectie van Louis van Gaal. Oefeninterlands

Nederland speelt oefeninterlands tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). Beide duels worden gespeeld in Amsterdam.