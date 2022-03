Man (19) heeft net z'n rijbewijs en kan het na dollemansrit weer inleveren

Een 19-jarige automobilist die pas sinds kort zijn rijbewijs heeft, moest dit donderdagavond inleveren na een dollemansrit door Roosendaal.

Een agent had de man rond vijf uur 's middags met hoge snelheid zien rijden door de Burgemeester Freijterslaan. De auto was gehuurd in Duitsland. De agent sprak de man aan en vroeg hem normaal te rijden op de openbare weg. Vervolgens mocht de man doorrijden.

Meer dan 200 kilometer per uur

Maar een aantal uur later bleek dat de man zich weinig van dit gesprek had aangetrokken. Hij werd opnieuw betrapt op verkeersovertredingen en onveilig rijgedrag.

Hij haalde onder meer rechts in en reed met snelheden van meer dan 200 kilometer per uur over de Antwerpseweg. Daar geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Daarop werd de man aangehouden.